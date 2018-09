Na luta contra ilegalidade, Alvaro Dias sugere reduzir tributos

–

Em 2017, as empresas e o governo brasileiro perderam 146,3 bilhões de reais com sonegação de impostos de produtos pirateados e contrabandeados. E um dos grandes motivos para que isso aconteça é o desequilíbrio entre os impostos pagos no país. Enquanto no Paraguai a carga tributária que incide sobre o cigarro — um dos principais itens que entram ilegalmente no país — é de 16%, aqui ela ultrapassa os 90%, dependendo do ICMS aplicado, além dos impostos federais.

Deixar de receber essas taxas não é o único problema. As consequências afetam até mesmo a saúde dos cidadãos, que compram produtos que não seguem as normas sanitárias vigentes no país. A alta disparidade tributária no país é um dos tópicos abordados na proposta de Alvaro Dias, candidato à presidência pelo Podemos.

Para ele, é preciso rever a política diplomática brasileira. Além disso, trabalhar internamente três itens: “Simplificação (de tributos), regulação competente e segurança jurídica, para estimular o crescimento econômico e redução da criminalidade”, indica o candidato.

Confira, a seguir, as propostas de Alvaro Dias para a segurança pública, disparidade tributária e contrabando: