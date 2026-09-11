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Na disputa pelo Senado, São Paulo tem empate triplo, aponta Paraná Pesquisas

Para a realização do levantamento foram entrevistados 1.680 eleitores em 77 municípios paulistas entre os dias 7 e 10 deste mês

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 07h00
Marina, Tebet e Derrite: empatados
Marina, Tebet e Derrite: empatados  (Marcos Oliveira/Agência Senado, Câmara dos Deputados e Marcelo Costa/Alesp/Divulgação)
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Na disputa pelo Senado, São Paulo tem empate triplo, aponta Paraná Pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira, 11, novo levantamento sobre o andamento eleitoral em São Paulo na disputa pelas duas cadeiras no Senado Federal. O resultado mostra o acirramento e empate técnico entre três candidatos. Os números são os seguintes: Marina Silva (Rede) tem 30,4%, Simone Tebet (PSB), 29,5%, Guilherme Derrite (PP), 28,9%, André do Prado (PL), 19,3%, Salles (Novo), 16,4%, Soninha Francine (Cidadania), 5,4%, Geraldo Rufino (Podemos), 3,2%, Maíra de Souza (UP), 1,5%, Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 1,3%, Márcio Alves (UP), 1,3%, Weller Gonçalves (PSTU), 1,1%, Petter Maahs (PCB), 1%, Ednelson Cesaretti (PCO), 0,7%, William Teixeira (Agir), 0,4%, e Guto Schiavetto (Missão), 0,2%.

Tabela de pesquisa eleitoral com nomes de candidatos e suas porcentagens de intenção de voto para agosto e setembro de 2026, com destaque para Marina Silva e Simone Tebet
Senado: A cada vez mais disputada eleição em São Paulo (Paraná Pesquisas/Reprodução)

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.680 eleitores em 77 municípios paulistas. Tal amostra representativa do estado de São Paulo atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,4 pontos percentuais para os resultados gerais. O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 10 deste mês e registrado no TSE sob o número SP-08090/2026.

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A pesquisa também revelou os dados mais recentes para a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem chances de vencer o pleito ainda no primeiro turno e conquistar a reeleição. De acordo com os números, o atual chefe do Poder Executivo estadual tem 49,7% das intenções de voto. O principal adversário, Fernando Haddad (PT), aparece com 34,5%. Na sequência, Vera Lúcia (PSTU) surge com 1,8%. Já Carlos Machado (PCB), Policial Edjane (Agir) e Vivian Mendes (UP) têm 0,7%, cada um. Izadora Dias (PCO) aparece com 0,6%. Nenhum, branco ou nulo somam 7%. Não sabem ou não opinaram são 4,4%.

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