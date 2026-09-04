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My Vintage Dress: como o sonho de várias noivas virou caso de polícia em SP

Loja é investigada por estelionato e responde a 12 ações judiciais movidas por mulheres que ficaram sem seus vestidos às vésperas do casamento

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 07h00 | Atualizado em 4 set 2026, 11h50
Fachada de loja com paredes de tijolos aparentes, porta de arco preto e letreiro MY VINTAGE. À esquerda, vaso branco com planta verde e número 1243. À direita, cacto alto em vaso laranja e uma abertura circular na parede. Um carro branco está estacionado dentro da loja, visível pela porta.
A loja de vestidos de noiva My Vintage Dress, em PInheiros, zona oeste de São Paulo (Google Maps/Reprodução)
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O vestido de noiva é um sonho para muitas mulheres, mas para algumas dezenas de clientes da loja My Vintage Dress, acabou se tornando um pesadelo. A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito policial para investigar o estabelecimento por estelionato, depois do registro de vários boletins de ocorrência e uma onda de publicações na internet acusando-o de deixar várias noivas sem vestido nas vésperas do casamento. Até a publicação desta matéria, havia 12 ações judiciais e 56 reclamações no “Reclame Aqui”.

A loja fica em um endereço privilegiado em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, e ficou famosa por confeccionar vestidos de noiva no estilo “vintage”, ganhando a preferência inclusive de algumas famosas. Em alguns contratos, o valor do primeiro aluguel ficava em torno de R$ 12. 000.

Há algumas semanas, várias noivas com casamentos marcados para setembro, outubro e novembro afirmam que começaram a ter problemas com a loja: provas remarcadas sucessivamente, atrasos, apresentação de modelos de vestido diferentes do que tinham comprado, peças com defeito e tecidos distintos dos escolhidos. Mesmo formalizando reclamações dentro do atendimento ao cliente da My Vintage Dress, várias clientes não conseguiram resposta.

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O estabelecimento disse que estava passando por contratempos internos e fechou as portas para novos clientes. Mais de 50 noivas foram até a sede física da loja em Pinheiros, na última segunda, 31, com medo de que a My Vintage Dress fechasse as portas sem devolver o dinheiro delas. A loja divulgou uma nota (leia a íntegra ao final) nas suas redes sociais dizendo que passou a receber ameaças e que iria resolver os casos das clientes que já tinham contrato assinado.

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Isso não impediu algumas noivas de procurarem a Justiça. Um inquérito policial pelo crime de estelionato foi aberto no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Entre a última segunda e esta quinta-feira, 3, doze ações judiciais já foram protocoladas. Nas redes, há vários relatos e vídeos com milhares de visualizações de mulheres que dizem ter sido lesadas pela loja.

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Uma das noivas que foi à Justiça se casará no próximo domingo, dia 6 de setembro. A My Vintage Dress havia combinado em contrato entregar o vestido dela até dia 1º de agosto. Após vários problemas na prova e na confecção da peça — cujo primeiro aluguel custou R$ 12. 000 — a entrega foi remarcada para 28 de agosto. A loja não entregou o vestido e, quando a noiva foi pessoalmente ao estabelecimento, encontrou as portas fechadas.

O que diz a My Vintage Dress

A loja publicou alguns pronunciamentos nas suas redes sociais. “Diante de um período de volume excepcional de pedidos e desafios na produção, decidimos fechar temporariamente a loja para novas vendas, concentrando todos os esforços nas clientes que já possuem pedidos em andamento”, diz trecho da nota.

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“Após o fechamento temporário, passamos a receber ameaças pelo Instagram (… ). As imagens da loja vazia foram posteriormente divulgadas como se significassem o encerramento das atividades. Não foi isso que aconteceu. Os vestidos foram retirados por uma questão de segurança e, até então, nossa agenda de provas continua sendo mantida, com prioridade para as noivas com casamento mais próximo”, disse o estabelecimento.

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