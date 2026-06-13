Musical sobre vida de Fafá de Belém chega ao público de São Paulo

Com 30.000 espectadores na temporada carioca, Fafá de Belém, o Musical, estreiou nesta sexta-feira em São Paulo.

A montagem, idealizada por Jô Santana, leva aos palcos episódios marcantes da vida da cantora paraense, da juventude em Belém à consagração como um dos principais nomes da música brasileira.

Laura Saab, neta de Fafá, integra o elenco e interpreta a avó em parte da narrativa.

O espetáculo revisita momentos decisivos da trajetória da artista por meio de personagens, histórias e canções que marcaram sua carreira.

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“O que mais me emociona nesse musical não é ver a minha história no palco. É perceber que ela faz parte da vida de tantas pessoas. Ao longo do caminho, ela foi se encontrando com outras memórias, outros afetos, outras experiências. Há muito tempo essa história deixou de caminhar sozinha. A vida da gente ganha outro sentido quando deixa de ser apenas uma lembrança pessoal e passa a morar na memória dos outros”, diz Fafá ao Radar.

A temporada paulista fica em cartaz no Teatro Claro+ até 12 de julho.