“Muro da discórdia” é retirado para show de Madonna

Alvo de enorme discórdia durante a semana, os tapumes de metal instalados em frente ao palco onde a cantora Madonna se apresentará na Praia de Copacabana na noite deste sábado, 4, foram removidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro durante esta madrugada. Ao longo dos últimos dias, moradores da cidade e fãs da diva pop foram às redes sociais denunciar que a prefeitura havia montado o tal “muro” de doze metros de altura para separar o público dos convidados da área vip e que aquilo era uma “segregação”.

Na madrugada deste sábado, por volta das 3h da manhã, a estrutura foi, enfim, removida por agentes municipais. De acordo com a prefeitura, a retirada dos tapumes já estava programada e aquela proteção era uma medida de segurança para a área do show e para os trabalhadores enquanto o palco ainda não estava finalizado. A estrutura que prejudicava a visão do público, no entanto, foi alvo de diversas especulações durante a semana. Havia o receio de que permanecesse ali durante a apresentação. O próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou sobre o assunto hoje em suas redes sociais. “Tudo como programado!”, escreveu no Instagram, se referindo a retirada das placas de metal.

A área junto ao “muro” da discórdia já está tomada por fãs de Madonna, que se concentram na Praia de Copacabana desde a madrugada. A expectativa é que o show histórico, que encerra a turnê “The Celebration Tour”, que celebra os seus 40 anos de carreira, reúna 1,5 milhões de pessoas nesta noite. Com previsão de calor intenso, com a temperatura chegando a 36ºC, a Companhia Estadual de Águas do estado (Cedae) montou pontos de hidratação na orla carioca e espera distribuir 50 000 litros de água para os fãs.

Com um esquema de segurança semelhante ao realizado em eventos como o Réveillon, o show da Madonna mobilizará 3 200 policiais. Também serão usadas 64 viaturas e 65 torres de observação. No reforço ao policiamento também serão usados drones e câmeras de reconhecimento facial. As imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura e da Polícia Militar serão enviadas em tempo real para o centro de controle móvel, assim como as imagens captadas pelos drones. Ao longo de toda a Praia de Copacabana, todas as ruas transversais à Avenida Atlântica também terão um cinturão de proteção, com barreiras e revistas.

Todos os números envolvidos no que promete ser o maior show da rainha pop são grandiosos. Revelado esta semana, o cachê da cantora é de 17 milhões de reais. A estrutura do palco consumiu 3,2 milhões de reais e o aluguel dos equipamentos supera 20 milhões de reais. A apresentação, de acordo com cálculos da prefeitura do Rio, movimentará 300 milhões de reais na economia da cidade.