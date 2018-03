Munição do caso Marielle não foi roubada na PB, diz ministério

O Ministério Extraordinário da Segurança Pública emitiu nota nesta segunda-feira, 19, para esclarecer declaração dada na semana passada pelo ministro Raul Jungmann de que as munições utilizadas para matar a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) no Rio de Janeiro haviam sido roubadas dos Correios na Paraíba. De acordo com a pasta, o correto é que balas do mesmo lote foram encontradas após um assalto a uma agência da empresa de postagem estatal – ou seja, foram usadas pelos participantes da ação.

“Na cena do crime, a Polícia Federal encontrou cápsulas de munição diversas, dentre elas a do lote ora investigado. O ministro não associou diretamente o episódio da Paraíba com as cápsulas encontradas no local do crime que vitimou a vereadora e seu motorista. Explicou que a presença dessas cápsulas da PF no local pode ter origem em munição extraviada ou desviada e informou que há outros registros de munição da Polícia Federal encontrada em outras cenas de crime sob investigação”, conclui o texto.

Anteriormente, no entanto, o ministro havia dito que as informações que chegaram a ele confirmavam que a munição foi subtraída da sede dos Correios na Paraíba “anos atrás”. A nota divulgada nesta segunda-feira pelo ministério diz ainda que a PF instaurou inquérito para apurar o arrombamento da agência dos Correios do município paraibano de Serra Branca, ocorrido em 24 de julho do ano passado, e a explosão do cofre.

As munições usadas no assassinato de Marielle pertencem ao lote UZZ-18. vendido pela CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) à PF em 2006 e que teria sido extraviado. Balas do mesmo lote foram usadas em 2015 na maior chacina da história de São Paulo, que deixou 17 mortos em Oasco e Barueri. Três policiais militares e um guarda civil foram condenados pelo massacre.

A parlamentar e ativista de direitos humanos Marielle Franco (PSOL-RJ) e seu o motorista, Anderson Gomes, foram mortos a tiros na noite de quarta-feira, 14, após participar de um evento na região central do Rio. A assessora de Marielle, que também estava no carro, é a única sobrevivente.