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Mulheres veem Brasil mais violento que homens e têm pior avaliação sobre trabalho policial, diz pesquisa

Combate ao feminicídio e agressões é área mais criticada pelo eleitorado feminino, indica levantamento Quaest

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h37
Silhueta de uma pessoa de perfil, com cabelo preso em coque, olhando para a direita. A imagem tem um fundo azulado e granulado, com um feixe de luz vertical à direita, criando um contraste dramático
Brasil registrou 848 casos de feminicídio e 11.774 vítimas de estupro no primeiro semestre de 2026, segundo o Ministério da Justiça (iiievgeniy/Getty Images)
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Mulheres veem Brasil mais violento que homens e têm pior avaliação sobre trabalho policial, diz pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

As mulheres brasileiras percebem um aumento mais grave da violência no país do que os homens, e também consideram a crise de segurança pública o principal problema da atualidade. Os dados constam em uma nova pesquisa Pax/Quaest sobre a percepção da violência, publicada nesta sexta-feira, 18, realizada com eleitores de todo o Brasil em setembro.

Na amostra total da pesquisa, 70% dos entrevistados afirmam que a violência no Brasil aumentou muito nos últimos dois anos. O recorte por gênero, porém, mostra uma preocupação maior entre o eleitorado feminino: 76% das mulheres dizem que a crise de segurança está muito mais severa, opinião que é compartilhada por 63% dos homens.

Gráfico de barras horizontais sobre a percepção da violência no Brasil por gênero. Mulheres: 76% acreditam que aumentou muito, 7% um pouco, 12% ficou igual, 3% diminuiu um pouco, 1% diminuiu muito, 1% NS/NR. Homens: 63% aumentou muito, 11% um pouco, 17% ficou igual, 6% diminuiu um pouco, 2% diminuiu muito, 1% NS/NR. A diferença percentual entre feminino e masculino é +13, -4, -5, -3, -1 e 0, respectivamente
Percepção sobre aumento da violência no Brasil, por gênero, segundo pesquisa Pax/Quaest de setembro de 2026 (Pax/Quaest/Reprodução)

A diferença entre o eleitorado feminino e masculino também é visível no ranking de preocupações com o cotidiano do país. Entre as mulheres, a violência é considerada o maior problema do Brasil, citado por 29% das entrevistadas, enquanto os homens se mostram mais incomodados com a corrupção (28%).

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Gráfico de barras horizontais comparando a percepção do principal problema do Brasil por gênero. Mulheres apontam Violência (29%), Economia (20%) e Saúde (20%). Homens destacam Corrupção (28%), Violência (25%) e Economia (18%)
Opinião sobre os principais problemas do Brasil, por gênero, segundo pesquisa Pax/Quaest de setembro de 2026 (Pax/Quaest/Reprodução)

Outra discrepância entre homens e mulheres é visível na percepção do trabalho policial. Entre as entrevistadas do sexo feminino, o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher é mal-avaliada por 45%, o pior desempenho entre todas as áreas; já a amostra masculina da pesquisa indica mais críticas à atuação das forças de segurança contra as facções criminosas, campo em que 41% dos entrevistados tem avaliação negativa do trabalho.

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Gráfico de barras horizontais mostrando a avaliação do trabalho policial por gênero. As categorias de avaliação são Positiva, Regular, Negativa e NS/NR, representadas por cores. As tarefas policiais incluem captura de foragidos, investigação, patrulhamento, combate a roubos, proteção de fronteiras, combate a crimes violentos, combate ao feminicídio, recuperação de bens, rapidez no atendimento, atendimento a vítimas, busca de desaparecidos e combate a facções criminosas. Os dados variam entre 22% e 45% para cada categoria e gênero
Avaliação do trabalho policial no combate a diferentes crimes, por gênero, segundo pesquisa Pax/Quaest de setembro de 2026 (Pax/Quaest/Reprodução)

A pesquisa Pax/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o Brasil entre os dias 12 e 15 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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