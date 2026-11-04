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Mulheres em privação de liberdade produzem próteses capilares para pacientes com câncer no PR

Iniciativa da Polícia Penal em Pitanga alia qualificação profissional, remição de pena e apoio ao Hospital do Câncer de Guarapuava

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 07h30
Pessoa com camiseta e calça laranja, identificada como Luza, usando uma máquina de costura para fixar cabelo castanho em uma touca branca com alfinetes coloridos, sobre as pernas dobradas
Custodiada confecciona prótese capilar no Paraná (.//Divulgação)
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Uma iniciativa da Polícia Penal do Paraná (PPPR) permitiu que dez custodiadas da Cadeia Pública Feminina de Pitanga fossem capacitadas para a fabricação de próteses capilares, que serão doadas a mulheres em tratamento contra o câncer no Hospital do Câncer de Guarapuava.

A ação solidária, batizada de Projeto Kether – Tecendo Dignidade, promove a recuperação da autoestima das pacientes oncológicas, oferece qualificação profissional e gera oportunidade para a remição de pena. Mas, para os idealizadores, a proposta vai além, pois desperta a empatia, o senso de utilidade e a solidariedade em cada uma das envolvidas.

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A aquisição dos equipamentos foi viabilizada com o apoio financeiro e estrutural de diversas instituições locais, como cooperativas de crédito, Igreja Presbiteriana e o Rotary Club Guarapuava — este último comprometeu-se a apoiar a continuidade das ações. O município é o maior em extensão territorial do estado e desempenha papel estratégico na saúde regional, funcionando como um polo assistencial que abrange vinte cidades do Centro-Sul do Paraná.

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O exemplo da PPPR demonstra, na prática, como a união entre a solidariedade e o trabalho prisional pode ser o ponto de partida para a transformação social. Enquanto as pacientes em tratamento recebem o acolhimento por meio das próteses, as custodiadas ganham uma nova perspectiva para o recomeço.

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