Mulheres em privação de liberdade produzem próteses capilares para pacientes com câncer no PR
Iniciativa da Polícia Penal em Pitanga alia qualificação profissional, remição de pena e apoio ao Hospital do Câncer de Guarapuava
Uma iniciativa da Polícia Penal do Paraná (PPPR) permitiu que dez custodiadas da Cadeia Pública Feminina de Pitanga fossem capacitadas para a fabricação de próteses capilares, que serão doadas a mulheres em tratamento contra o câncer no Hospital do Câncer de Guarapuava.
A ação solidária, batizada de Projeto Kether – Tecendo Dignidade, promove a recuperação da autoestima das pacientes oncológicas, oferece qualificação profissional e gera oportunidade para a remição de pena. Mas, para os idealizadores, a proposta vai além, pois desperta a empatia, o senso de utilidade e a solidariedade em cada uma das envolvidas.
A aquisição dos equipamentos foi viabilizada com o apoio financeiro e estrutural de diversas instituições locais, como cooperativas de crédito, Igreja Presbiteriana e o Rotary Club Guarapuava — este último comprometeu-se a apoiar a continuidade das ações. O município é o maior em extensão territorial do estado e desempenha papel estratégico na saúde regional, funcionando como um polo assistencial que abrange vinte cidades do Centro-Sul do Paraná.
O exemplo da PPPR demonstra, na prática, como a união entre a solidariedade e o trabalho prisional pode ser o ponto de partida para a transformação social. Enquanto as pacientes em tratamento recebem o acolhimento por meio das próteses, as custodiadas ganham uma nova perspectiva para o recomeço.