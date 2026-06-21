Mulher sofre sequestro em frente a salão de beleza na zona sul de São Paulo

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Uma mulher de 49 anos foi sequestrada por criminosos armados na Vila Sônia, SP, em frente a um salão de beleza. Câmeras de segurança registraram a ação, onde os bandidos roubaram pertences dela e de outras clientes antes de fugir com a vítima. Ela foi libertada na Rodovia Regis Bittencourt. Leia os detalhes chocantes.

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Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento que uma mulher de 49 anos de idade foi sequestrada por dois criminosos armados no sábado, 20, na frente de um salão de beleza situado na Vila Sônia, bairro da zona sul de São Paulo.

A mulher chegou de carro no salão de beleza para fazer a unhas, de acordo com o boletim de ocorrência noticiado pela TV Globo. Nas imagens, é possível identificar a mulher sendo abordada pela dupla assim que estaciona o veículo na frente do estabelecimento. Os criminosos abordaram a vítima, levaram o celular dela, a aliança, bem como correntes douradas e um par de brincos avaliado em cerca de 20.000 reais.

As gravações das câmeras de segurança revelam ainda que os dois bandidos entraram com a mulher no salão e permaneceram por lá por alguns minutos. Aproveitaram esse intervalo para roubar celulares e pertences de outras cinco clientes que já estavam no salão de beleza. Em seguida, os dois bandidos saíram do local com a dona do carro que tinha acabado de chegar, entraram no veículo e fugiram com ela como refém.

Em depoimento feito aos policiais, a funcionária do salão de beleza que atenderia a vítima afirmou que ela e os outros clientes que já estavam por lá foram mantidos na área de estoque do salão de beleza pela dupla de assaltantes. A polícia conseguiu rastrear o celular da vítima com ajuda do marido dela.

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A vítima estava sendo levada em direção à cidade de Taboão da Serra, na região metropolitana. A mulher foi liberada pelos dois criminosos em um trecho da Rodovia Regis Bittencourt. Ninguém foi preso até o momento. Segundo a reportagem da TV Globo, o caso foi registrado no 89º Distrito Policial, localizado no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, como extorsão e roubo.