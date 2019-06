Mulher morre em troca de tiros entre PMs e assaltantes em ônibus no Rio

Uma mulher que estava a caminho trabalho morreu nesta quarta-feira, 5, atingida por um tiro no peito dentro de um ônibus da linha 383 (Realengo – Praça da República), em Campinho, no Rio de Janeiro, depois que dois policiais militares à paisana reagiram a um assalto dentro do coletivo. Outras duas pessoas ficaram feridas. Os assaltantes conseguiram escapar.

O assalto foi anunciado por volta das 4h30 da manhã depois que dois homens embarcaram no ônibus lotado na Estrada Intendente Magalhães. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, dois PMs à paisana que estavam no ônibus reagiram e houve uma troca de tiros.

Luzimar S. de Oliveira, que trabalhava como faxineira em uma academia de ginástica, tentou sair do coletivo, mas acabou sendo atingida. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegou ao local, ela já estava morta.

Gelson L. da Silva e Fabiano B. Santa Bárbara, que ficaram feridos, foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.