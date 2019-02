Mulher espancada por 4h no Rio diz ter certeza que agressor a dopou

“Eu não acho. Eu tenho certeza, certeza absoluta”, disse Caparroz ao ser questionada se algo foi colocado em sua bebida. Ela declarou ter estranhado ao saber do porteiro que o estudante havia se identificado com um nome falso ao entrar no prédio e que seu comportamento ao longo da noite a deixou preocupada – como pedir para assistir a um filme de terror e perguntar sua opinião sobre um amigo que queria “cometer uma vingança”.

Após a agressão, Elaine Caparroz foi internada em estado grave na UTI do Hospital Casa de Portugal, no centro do Rio, e terá de passar por cirurgias reparadoras por causa de fraturas graves, trauma de pulmão e dos rins.

A empresária foi encontrada desmaiada e sem roupa na sala, em uma poça de sangue. Além de esmurrar seu rosto, Vinícius a arrastou pelos cabelos, arremetendo sua cabeça contra o chão, as paredes e os móveis. Ela só foi ver os machucados no dia seguinte, no hospital. Enquanto examinava no espelho as feições inchadas e feridas, conta seu irmão, Rogério Peres, chorava lágrimas vermelhas do sangue dos machucados em volta dos olhos.