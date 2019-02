Mulher espancada durante encontro tem alta no Rio

A empresária Elaine Caparróz, de 55 anos, espancada durante quatro horas pelo advogado Vinícius Batista Serra, de 27 anos, durante encontro no Rio de Janeiro no último sábado 16, teve alta médica na manhã desta sexta-feira 22. Ela estava internada no hospital Casa de Portugal, em Rio Comprido, no centro da capital fluminense.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, ela está “em plenas condições clínicas e laboratoriais”, após passar por atendimentos de odontologia, oftamologia, neurocirurgia e cirurgia buco maxiofacial. Detido em flagrante, Vinícius teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Elaine teve múltiplas fraturas nos ossos da face e seu rosto ainda está muito inchado. Depois que o edema facial ceder e houver a cicatrização das fraturas, os médicos poderão determinar as intervenções a serem feitas – um processo que pode durar até seis meses.

A delegada Adriana Belém, da 16ª Delegacia de Polícia, na Barra, onde o caso está sendo investigado, contou que antes de subir ao apartamento da vítima, Vinícius se identificou na portaria com um nome falso, Felipe, o que poderia indicar uma premeditação do crime. Elaine contou que permitiu a entrada do homem porque o estava esperando e achou apenas que o porteiro havia se enganado.

Em depoimento à polícia, Vinícius afirmou apenas que tinha tomado vinho e “surtado”. Elaine foi espancada durante quatro horas até que os vizinhos, ouvindo seus gritos de socorro, chamaram os porteiros e a polícia. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Vinícius já tinha uma passagem pela polícia, de 2016, por agredir o irmão deficiente físico. A justiça determinou que ele passe por uma avaliação psicológica.

De acordo com o relato de Elaine para o irmão Rogério Peres Caparroz, ela e Vinícius se conheceram em uma rede social e estavam conversando há oito meses. O primeiro encontro dos dois foi neste dia, quando a mulher o convidou para jantar em seu apartamento, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.