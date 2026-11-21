A esposa de um homem de 48 anos foi presa suspeita de atacá-lo com uma faca que lhe atravessou o pescoço, da nuca até a região da boca, na madrugada de 14 de novembro, em uma propriedade rural de Machado, no sul de Minas Gerais. A vítima sobreviveu, passou por cirurgia e recebeu alta na quinta-feira, 19.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 45 anos, apresentou versões contraditórias em depoimento e não soube explicar o que aconteceu. A corporação afirma que ela tem histórico de transtornos psicológicos.

Consciente, o homem foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Machado e transferido para o Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas. Além do ferimento no pescoço, ele sofreu fratura na mandíbula e ficou dois dias na UTI.

A cirurgia para retirar a faca foi conduzida pelo cirurgião Rommel Carneiro, que divulgou nas redes sociais uma radiografia em que a lâmina aparece cravada na região da cabeça e do pescoço. Segundo o médico, a faca passou a quase 1 centímetro dos vasos mais importantes e não atingiu a carótida, o que permitiu controlar o sangramento a tempo. Ao comemorar a alta, ele descreveu o desfecho como um renascimento do paciente.

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VEJA procurou a Polícia Civil de Minas Gerais, que não havia respondido até a publicação deste texto.