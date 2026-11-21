Uma mulher foi presa na manhã de sexta-feira, 20, suspeita de sequestrar uma recém-nascida da maternidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém. A bebê foi encontrada em um terminal de ônibus no início da Alça Viária, onde a suspeita se preparava para embarcar rumo ao município de Acará, a cerca de 70 quilômetros da capital.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil do Pará, a suspeita levou a pessoa que acompanhava a mãe para uma área externa da maternidade. Ao voltar, convenceu a mãe a entregar a bebê, com a história de que a avó queria ver a criança. Com a recém-nascida em uma sacola, deixou o prédio pela porta principal e foi de moto até o terminal.

Dirigentes do hospital acionaram a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) após o desaparecimento. As imagens das câmeras de segurança da maternidade mostraram características da mulher e levaram os policiais ao nome e ao endereço dela. No terminal, ela estava com outra mulher, apontada como sua sogra, que carregava a bebê no colo. A segunda mulher foi levada à delegacia, mas liberada depois que a polícia concluiu que ela não sabia do possível sequestro.

A recém-nascida passou por avaliação médica e foi entregue à família. A suspeita deve ser autuada, inicialmente, por sequestro. À polícia, ela afirmou que perdeu um bebê no mês anterior e que planejou levar a recém-nascida após a perda.