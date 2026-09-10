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Brasil

Mulher é presa por matar a própria mãe a marteladas após suspeitar de traição no Rio

Delza Maria Alves Costa, de 77 anos, foi atacada dentro de casa após a filha acreditar que ela teria mantido relações sexuais com seu companheiro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h49
Uma mulher de cabelos longos e escuros, vestindo blusa estampada e calça jeans, é escoltada por dois policiais. Um policial barbudo, com colete tático, segura o braço dela. Outro policial, de cabelos grisalhos, segue atrás. Ao fundo, uma moto e a frente de uma caminhonete branca com farol aceso e placa TTJ8G34
Priscilane Morais de Oliveira foi presa em flagrante. 09/09/2026 (PCERJ/Divulgação)
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Policiais civis da Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam em flagrante nesta quarta-feira, 9, uma mulher por matar a própria mãe no Rio de Janeiro. Delza Maria Alves Costa, de 77 anos, foi atacada dentro de casa após a filha acreditar que ela teria mantido relações sexuais com seu companheiro.

As investigações apontaram que Priscilane Morais de Oliveira chegou à residência, em Itaboraí, com um martelo. Ela encontrou a vítima com Bruno Luiz do Amaral da Silva, companheiro de Prisciliane há nove anos. A partir da descoberta, a filha começou a destruir objetos no interior do imóvel e questionou a vítima sobre a suposta relação sexual. Também atacou a mãe, atingindo-a com golpes na cabeça.

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“O homem tentou intervir para interromper as agressões, mas também foi atingido na cabeça. As diligências realizadas pela equipe da DHNSG revelaram ainda que a presa já havia agredido a própria mãe em outras ocasiões e feito ameaças de morte contra ela”, informou a Polícia Civil em comunicado.

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A partir das apurações no local e do cruzamento de dados, a mulher foi identificada e localizada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ela confessou o crime e foi autuada em flagrante por feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar, com agravamento em razão da idade da vítima. A polícia pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

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