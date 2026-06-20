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Brasil

Mulher é presa com oito revólveres na cintura na rodoviária em Curitiba

No mesmo ônibus, um passageiro tinha cerca de três quilos de haxixe escondidos na bagagem

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 15h27 | Atualizado em 20 jun 2026, 15h37
Várias armas de fogo e pacotes de drogas, incluindo tabletes de maconha e porções de cocaína, dispostos sobre um piso cinza. Um revólver prateado e preto está em primeiro plano, ao lado de um cinto preto com detalhes metálicos. Outras armas e pacotes estão embrulhados em plástico transparente. Um pé calçado com sapato escuro aparece no canto inferior direito
Polícia Civil do Paraná apreendeu oito revólveres e cerca de 3 quilos de haxixe durante fiscalização em um ônibus na Rodoviária de Curitiba. Dois suspeitos foram presos em flagrante (Polícia Civil do Paraná/Divulgação)
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Mulher é presa com oito revólveres na cintura na rodoviária em Curitiba Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu oito revólveres e cerca de 3 quilos de haxixe durante uma operação realizada na Rodoviária de Curitiba neste sábado, 20. As apreensões ocorreram durante a fiscalização de um ônibus que havia saído de Foz do Iguaçu com destino à capital paranaense.

A ação contou com o apoio dos cães farejadores K9 Faruk e K9 Vlad, do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da PCPR. Durante a inspeção do veículo, os animais indicaram a possível presença de materiais ilícitos entre os passageiros e as bagagens transportadas.

Após as verificações, os policiais encontraram oito revólveres escondidos junto ao corpo de uma passageira. Segundo a corporação, as armas estavam presas à região da cintura da mulher. No mesmo ônibus, os cães também sinalizaram uma bagagem pertencente a outro passageiro. Durante a revista, os agentes localizaram aproximadamente 3 quilos de haxixe no interior da mala.

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De acordo com a delegada da PCPR, Ana Cristina Ferreira, a atuação dos cães farejadores foi fundamental para o sucesso da operação. “Ao utilizar os cães em operações, a PCPR conta com mais uma ferramenta efetiva de combate ao tráfico de drogas e armas, assim como ocorreu nesse caso da rodoviária de Curitiba”, afirmou.

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Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

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