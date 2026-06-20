Mulher é presa com oito revólveres na cintura na rodoviária em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu oito revólveres e cerca de 3 quilos de haxixe durante uma operação realizada na Rodoviária de Curitiba neste sábado, 20. As apreensões ocorreram durante a fiscalização de um ônibus que havia saído de Foz do Iguaçu com destino à capital paranaense.

A ação contou com o apoio dos cães farejadores K9 Faruk e K9 Vlad, do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da PCPR. Durante a inspeção do veículo, os animais indicaram a possível presença de materiais ilícitos entre os passageiros e as bagagens transportadas.

Após as verificações, os policiais encontraram oito revólveres escondidos junto ao corpo de uma passageira. Segundo a corporação, as armas estavam presas à região da cintura da mulher. No mesmo ônibus, os cães também sinalizaram uma bagagem pertencente a outro passageiro. Durante a revista, os agentes localizaram aproximadamente 3 quilos de haxixe no interior da mala.

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De acordo com a delegada da PCPR, Ana Cristina Ferreira, a atuação dos cães farejadores foi fundamental para o sucesso da operação. “Ao utilizar os cães em operações, a PCPR conta com mais uma ferramenta efetiva de combate ao tráfico de drogas e armas, assim como ocorreu nesse caso da rodoviária de Curitiba”, afirmou.

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Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.