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Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville, SC, por se passar por uma adolescente de 12 e ser adotada por uma família. Ela viveu 14 meses com a identidade falsa, alegando autismo e uso de hormônios para justificar sua aparência. A polícia investiga um histórico de fraudes semelhantes em vários estados. Um caso chocante de estelionato e falsa identidade.

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Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville, no norte de Santa Catarina, suspeita de se passar por uma adolescente de 12 anos para enganar uma família que a acolheu e chegou a formalizar sua adoção. Segundo a Polícia Civil, ela utilizava o nome falso de Gabriele e viveu por cerca de 14 meses com os moradores da casa, localizada no distrito de Pirabeiraba.

De acordo com as investigações, a mulher construiu uma narrativa para sustentar a falsa identidade. Ela alegava ter autismo e afirmava que sua aparência física mais madura era consequência do uso forçado de hormônios durante a infância. Para reforçar o personagem, adotava hábitos associados à infância, como usar chupeta, mamadeira e objetos de apego para dormir.

A suspeita foi detida em flagrante pelos crimes de falsa identidade e estelionato. Durante depoimento à polícia, ela teria confessado a fraude. Os investigadores afirmam que a mulher conquistou gradualmente a confiança da família, que acreditava estar acolhendo uma criança em situação de vulnerabilidade.

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A Polícia Civil também apura o histórico da suspeita e informou que há registros de ocorrências semelhantes atribuídas a ela nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao Presídio Regional de Joinville, onde permanece à disposição da Justiça.