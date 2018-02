Mulher de 63 anos morre depois de passar mal na Sapucaí

Uma mulher de 63 anos que assistia aos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro morreu depois de passar mal na noite deste domingo. Após sofrer um mal súbito, ela recebeu os primeiros socorros um pouco antes das 22h em um posto de atendimento localizado no setor 11 do sambódromo da Sapucaí. Desacordada, a mulher foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu.