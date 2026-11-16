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Um vídeo de um acidente chocante em Sumaré (SP) viralizou nas redes sociais: uma mulher com um bebê de colo e um homem caíram em um buraco após a calçada ceder. As vítimas foram socorridas conscientes. A mulher teve escoriações, e o bebê foi levado para exames. Saiba mais sobre o incidente e a causa provável.

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Um vídeo de um acidente nesta segunda-feira, 16, em Sumaré (SP), viraliza nas redes sociais. A câmera de segurança de uma padaria registrou a cena: uma mulher com uma criança de colo e um homem caíram em um buraco após a calçada ceder, no bairro Parque da Amizade.

As vítimas estavam conscientes e receberam atendimento no local por volta das 11h desta segunda, segundo a Polícia Militar A Defesa Civil acompanhou a ocorrência. Segundo testemunhas, os comerciantes se mobilizaram para ajudar as vítimas.

A mulher apresentava escoriações nas pernas. A criança não tinha ferimentos, mas foi levada ao hospital para exames. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, uma caixa de inspeção sob a calçada pode ter se rompido, fazendo a estrutura ceder. Assista ao vídeo: