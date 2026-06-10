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Muito além do tráfico: investigação revela múltiplos esquemas do TCP

Operação contra a facção no Complexo da Maré mobilizou forças especiais e provocou o fechamento de escolas e unidades de saúde

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h38 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h53
Policiais militares durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro
Policiais militares durante operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro (PMERJ/Twitter)
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A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram nesta quarta-feira, 10, a Operação Trinus, considerada uma das maiores ofensivas já realizadas contra o Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da facção e mobiliza equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil, além de agentes da Core, do Bope e do Batalhão de Choque.

As investigações conduzidas pela 21ª DP (Bonsucesso) ao longo de meses revelaram uma estrutura criminosa que vai muito além do tráfico de drogas, sustentada por diversas atividades ilícitas destinadas a ampliar o poder econômico e territorial da organização. Segundo a polícia, o grupo mantinha um esquema sofisticado de roubos de carga nas principais vias expressas da cidade, como Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela, além de atuar na receptação de celulares roubados e na lavagem de dinheiro.

As apurações também apontaram o controle da facção sobre a venda de gás, o fornecimento de água e internet em comunidades da Maré, além do uso de bailes funk como espaço para circulação de recursos e fortalecimento das lideranças criminosas. A investigação ainda identificou suspeitos envolvidos em grupos de compartilhamento de pornografia infantil e em casos de violência doméstica, reforçando, segundo os investigadores, o perfil multifacetado das facções criminosas e a estratégia de atingir as bases financeiras que sustentam suas operações.

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