Mudança na ‘regra de ouro’ e PCC nas manchetes de 5/1/17

Proposta do governo para mudar a chamada ‘regra de ouro’ do gasto público e PCC estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Emenda à Constituição permitiria violar norma sem punição por crime de responsabilidade, afirma a Folha de S.Paulo. Cada vez mais numerosos nos presídios, venezuelanos são cooptados pela facção criminosa, que busca ampliar sua atuação.

Folha de S.Paulo

Contra dívida maior, Temer busca mudar regra de gasto

Integrantes da equipe econômica e aliados do presidente Michel Temer discutem proposta de emenda à Constituição para suspender a chamada regra de ouro. Ela impede a União de captar recursos em empréstimos no mercado em volume superior ao que pretende gastar com investimentos. A intenção é aprovar a medida ainda neste semestre.



O Estado de S.Paulo

PCC recruta venezuelanos em penitenciária de Roraima

A crise econômica na Venezuela se soma à crise dos presídios na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior do Estado de Roraima, com mais de 1,2 mil presos. Integrantes do PCC – que dominam o presídio em Boa Vista e há um ano foram os responsáveis pelo assassinato de 33 detentos – estão arregimentando venezuelanos. Com os estrangeiros, o PCC amplia sua conexão internacional em busca de armas, drogas e lavagem de dinheiro.

O Globo

Crise ameaça vagas em hospitais de Uerj e UFRJ

A falta de condições de ensino nos dois principais hospitais universitários do Estado do Rio, o Clementino Fraga Filho (UFRJ) e o Pedro Ernesto (Uerj), levou o Ministério da Educação a proibir o ingresso de novos médicos residentes nas duas instituições. Segundo o MEC, por causa da crise, a formação de futuros profissionais está comprometida pela falta de insumos, pela diminuição do número de procedimentos cirúrgicos e de leitos, por atrasos nos pagamentos de bolsas e pela redução do corpo clínico e de enfermagem.

Valor Econômico

Governo quer mudar “regra de ouro”

Com dificuldade para cumprir a “regra de ouro” das contas públicas em 2018 e dizendo ser impossível respeitá-la em 2019, a equipe econômica prepara, em parceria com parlamentares, proposta de emenda constitucional (PEC) para poder desobedecer ao princípio.

Jornal do Commercio

Imóvel mais barato no Recife

Levantamento da Fipe mostra que capital teve retração de 13%, deixando a cidade na 5ª posição entre os municípios onde os bens perderam mais valor. Preço ainda não alavancou vendas.