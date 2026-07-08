Múcio se reúne com número 2 da Defesa de Trump em meio à pressão sobre PCC e CV

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participa nesta quarta-feira, 8, da 17ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas (CMDA), realizada em Lima, no Peru. Entre os compromissos previstos está uma reunião bilateral com o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, um dos principais integrantes da equipe do presidente Donald Trump para a área de segurança.

O encontro ocorre em um momento de crescente pressão diplomática entre os dois países após a decisão do governo americano de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. Embora o tema tenha potencial para dominar as conversas entre Brasil e Estados Unidos, o Ministério da Defesa evitou confirmar se ele fará parte da agenda da reunião.

Procurada por VEJA, a assessoria de José Múcio afirmou apenas que as reuniões bilaterais deverão tratar de temas tradicionais da cooperação militar, como exercícios conjuntos, intercâmbio entre as Forças Armadas e troca de experiências entre os países. Segundo o ministério, eventuais discussões sobre PCC, Comando Vermelho e a decisão adotada por Washington pertencem à esfera do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça, e não da Defesa.

A ausência de confirmação chama atenção porque a classificação anunciada pelo governo Trump abriu uma nova frente de negociações entre Brasília e Washington. Além de impor sanções financeiras e ampliar instrumentos legais para combater integrantes das facções em território americano, a medida pode produzir efeitos sobre a cooperação internacional, o sistema financeiro, investigações transnacionais e a política externa brasileira.

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A Conferência de Ministros da Defesa das Américas reúne representantes de 34 países do continente e funciona como o principal fórum político multilateral voltado ao diálogo entre as autoridades de Defesa das Américas. Além dos debates conjuntos, a programação prevê uma série de reuniões bilaterais entre as delegações. Segundo a assessoria de Múcio, o ministro também deverá se reunir com representantes do Canadá, Equador e Haiti durante o evento.

Embora a pauta oficial brasileira permaneça centrada na cooperação militar, o encontro entre José Múcio e Elbridge Colby será o primeiro desde que a administração Trump endureceu sua política contra organizações criminosas brasileiras. Se o tema será tratado diretamente pelos ministros, porém, permanece uma incógnita.