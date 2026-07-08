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Múcio se reúne com número 2 da Defesa de Trump em meio à pressão sobre PCC e CV

Ministro participa da Conferência de Ministros da Defesa das Américas, no Peru, mas evita confirmar se classificações impostas pelos EUA serão discutidas

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 13h03
SAIA JUSTA - Múcio, com Lula e militares: depoimento do ministro pode fragilizar versão do golpe
Múcio, com Lula e militares: ministro se encontra hoje (8) pela primeira vez, com número 2 da Defesa de Trump (Ricardo Stuckert/PR)
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Múcio se reúne com número 2 da Defesa de Trump em meio à pressão sobre PCC e CV Priorizar nos meus resultados Google

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participa nesta quarta-feira, 8, da 17ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas (CMDA), realizada em Lima, no Peru. Entre os compromissos previstos está uma reunião bilateral com o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, um dos principais integrantes da equipe do presidente Donald Trump para a área de segurança.

O encontro ocorre em um momento de crescente pressão diplomática entre os dois países após a decisão do governo americano de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. Embora o tema tenha potencial para dominar as conversas entre Brasil e Estados Unidos, o Ministério da Defesa evitou confirmar se ele fará parte da agenda da reunião.

Procurada por VEJA, a assessoria de José Múcio afirmou apenas que as reuniões bilaterais deverão tratar de temas tradicionais da cooperação militar, como exercícios conjuntos, intercâmbio entre as Forças Armadas e troca de experiências entre os países. Segundo o ministério, eventuais discussões sobre PCC, Comando Vermelho e a decisão adotada por Washington pertencem à esfera do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça, e não da Defesa.

A ausência de confirmação chama atenção porque a classificação anunciada pelo governo Trump abriu uma nova frente de negociações entre Brasília e Washington. Além de impor sanções financeiras e ampliar instrumentos legais para combater integrantes das facções em território americano, a medida pode produzir efeitos sobre a cooperação internacional, o sistema financeiro, investigações transnacionais e a política externa brasileira.

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A Conferência de Ministros da Defesa das Américas reúne representantes de 34 países do continente e funciona como o principal fórum político multilateral voltado ao diálogo entre as autoridades de Defesa das Américas. Além dos debates conjuntos, a programação prevê uma série de reuniões bilaterais entre as delegações. Segundo a assessoria de Múcio, o ministro também deverá se reunir com representantes do Canadá, Equador e Haiti durante o evento.

Embora a pauta oficial brasileira permaneça centrada na cooperação militar, o encontro entre José Múcio e Elbridge Colby será o primeiro desde que a administração Trump endureceu sua política contra organizações criminosas brasileiras. Se o tema será tratado diretamente pelos ministros, porém, permanece uma incógnita.

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