MTST protesta em shopping na Avenida Paulista, em São Paulo

Um grupo de manifestantes do Movimento do Trabalhadores Sem Teto ocupa na manhã desta sexta-feira a entrada do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo. Apesar da aglomeração, o centro comercial funciona normalmente.

O alvo do protesto é a Caixa Econômica Federal, que tem escritório no mesmo prédio. O MTST quer que o banco estatal envie seus projetos para análise do Ministério das Cidades para um novo processo de seleção do programa Minha Casa Minha Vida Entidades.

“Essa luta é muito importante, são famílias que estão há anos esperando essa moradia, seu sonho ser realizado, e que hoje vem exigir que os projetos sejam levados adiante. Por isso nós estamos aqui e vamos fazer essa luta”, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais do movimento, o coordenador do protesto, um militante de nome Josué.

O Minha Casa Minha Vida Entidades é um braço do projeto do governo federal com foco em projetos apresentados e executados por movimentos sociais. As propostas são encaminhadas ao banco público que, aprovando o planejamento financeiro do empreendimento, as encaminha para o Ministério das Cidades, responsável pelo programa.

O MTST é um movimento social que trabalha a questão da moradia nas grandes cidades e que tem, como seu principal coordenador, o ativista Guilherme Boulos, pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL.