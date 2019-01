MST reage: “Quanto mais concentração de terra, mais ocupação”

Um dos coordenadores nacionais do MST, Alexandre Conceição reagiu à entrevista a VEJA do secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Nabhan Garcia, dizendo que o novo governo, ao tratar os movimentos sociais como organizações criminosas, segue a cartilha dos grandes proprietários de terra. “Infelizmente, o Nabhan e o atual presidente só entendem de atender aos seus patrões, aos latifundiários e às empresas de armas”.

Conceição desdenhou da promessa de Nabhan de fechar as escolas do MST e lembrou que a educação voltada para a alfabetização e capacitação dos camponeses é uma realidade no país. A VEJA, Nabhan declarou que as escolas do MST eram “fabriquinhas de ditadores”, mas não soube explicar com base em qual dispositivo acabaria com elas.

O representante do MST também deixou claro que o movimento não se intimidará e manterá seu calendário de “lutas e mobilizações”. “Infelizmente, é com este governo que vamos conviver. Já convivemos com governos militares. Quanto mais concentração de terra, mais ocupação vai haver”, disse Conceição.