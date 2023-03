MST faz primeiras invasões no governo Lula

Apesar da proximidade com as bandeiras de esquerda, o MST começou na última terça-feira, 28, as primeiras ações de ocupação no governo Lula, na Bahia. Três fazendas de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose foram invadidas em Caravelas, Mucuri e Teixeira de Freitas, no Sul do Estado. A empresa acinou a Justiça pela reintegração de posse.

Em entrevista ao site do MST, Lucineia de Freitas, da Direção Nacional do setor de gênero do movimento, Lucineia Freitas, afirmou que neste mês de março começa a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, com denúncias contra o agronegócio. O MST vai apresentará ao governo federal uma “pauta digna para a vida no campo”. Ela chama o setor de “agrogolpista”.

De acordo com os integrantes do movimento sem terra, as áreas invadidas na Bahia são improdutivas, o que é negado pela empresa.