MPRJ fecha bingo clandestino na Tijuca ligado à ‘nova cúpula do jogo do bicho’

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) desmontou nesta quinta-feira, 6, um bingo clandestino em uma das principais ruas da Tijuca, bairro na Zona Norte. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), o espaço fazia parte da “estrutura financeira da organização criminosa conhecida como nova cúpula do jogo do bicho“. Ao menos 99 caça-níqueis foram apreendidos no local, situado na Rua Conde de Bonfim.

“A investigação do Ministério Público sobre a nova cúpula teve início a partir da análise de dados extraídos de celulares apreendidos durante a Operação Fissão, deflagrada em outubro de 2024. As mensagens revelaram a atuação integrada de Rogério Costa de Andrade e Silva, Vinicius Pereira Drumond e Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, apontados como lideranças da organização criminosa”, informou o MPRJ em comunicado.

Adilsinho foi preso em fevereiro deste ano. Ele era alvo de cinco mandados de prisão preventiva — quatro por homicídio e um por organização criminosa. O bicheiro. acusado de liderar uma máfia de cigarros ilegais na Região Metropolitana, está cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília. Rogério de Andrade, por sua vez, está no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já Vinicius Drumond, herdeiro do contraventor Luizinho, não está preso.

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A operação tem como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar outros integrantes do esquema. São cumpridos mandados de busca e apreensão pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

A ação ocorre após um bingo em Vila Isabel, bairro vizinho da Tijuca, ser desarticulado. No imóvel, localizado na Rua Maxwell, foram apreendidas 48 máquinas caça-níqueis, além de outros materiais utilizados na exploração ilegal de jogos de azar.