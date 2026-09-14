MPRJ denuncia PM por tortura após uso de spray de pimenta dentro de ônibus; entenda caso

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o policial militar Everthon Silva dos Santos pelo crime de tortura com intuito de castigo após o agente usar spray de pimenta contra dois jovens. O incidente aconteceu dentro de um ônibus da linha 474, que faz o trajeto Jacaré/Copacabana, em 23 de setembro de 2023. O MPRJ informou que a denúncia já foi recebida pela Auditoria da Justiça Militar.

Na ocasião, os dois homens haviam sido detidos por suspeita roubo de celulares no ônibus. Segundo o Ministério Público do Rio, o PM teria espirrado o “spray de pimenta contra os jovens, com portas e janelas fechadas, impedindo que eles buscassem formas de diminuir os efeitos do produto, que provoca irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias”.

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A ação teria começado na Avenida Presidente Vargas e só terminado quando o ônibus chegou à 4ª DP, localizada na Praça da República, no Centro da cidade. Em nota, o MPRJ informou que “pediu ainda à Justiça o afastamento parcial do PM da função, para que ele realize apenas trabalhos administrativos” com o objetivo de “garantir a ordem pública”.