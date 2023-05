MPRJ denuncia Gabriel Monteiro por desacato e perseguição a coronel da PM

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro por perseguição e desacato a superior, após ter publicado vídeos em que acusava o coronel da Polícia Militar íbis Silva Pereira de ter envolvimento com o Comando Vermelho. A 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar, com base nos artigos 298 do Código Penal Militar, acusou o político, que está preso preventivamente desde dezembro de 2022 – acusado de ter estuprado uma vendedora -, por três vezes no artigo 147-A do Código Penal, com pena de reclusão de até quatro anos.

A denúncia relata que o primeiro desacato aconteceu no dia 23 de outubro de 2019. Íbis, que é ex-comandante da PM, recebeu um telefonema em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) e, do outro lado da linha, Gabriel se identificou como um estudante que buscava tirar dúvidas sobre um trabalho acadêmico, tendo marcado um encontro com o coronel na frente da Casa Legislativa. Ao chegar ao local, a vítima deparou-se com o soldado filmando a cena junto a outras duas pessoas, perguntando ao coronel como ele possuía a capacidade de entrar em um local onde aconteceram conflitos armados com a morte de inúmeros policiais, sem que nada acontecesse com ele, referindo-se a uma visita de Íbis ao Complexo da Maré.

Em outras duas ocasiões, ocorridas em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, Gabriel repetiu a abordagem ao coronel.