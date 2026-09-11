MPRJ denuncia dois PMs por morte de médica após carro ser confundido com veículo suspeito

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O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou dois policiais militares por homicídio qualificado da médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, em Cascadura. Os PMs atiraram contra o carro da vítima, confundindo-o com um veículo suspeito. O MPRJ afirma que agiram com dolo eventual, assumindo o risco. A Justiça afastou os agentes das ruas.

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O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou dois policiais militares pelo homicídio qualificado de Andréa Marins Dias, de 61 anos, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. José Jorge Ferreira Dias e Raphael Gomes Damasceno, ambos lotados no 9º BPM, dispararam contra o carro da médica após confundi-lo com um veículo suspeito em 15 de março. A denúncia foi recebida nesta quarta-feira, 9, pela 2ª Vara Criminal da Capital.

Os PMs procuravam veículos envolvidos em roubos na região quando passaram a perseguir um Corolla Cross prata, mas perderam o carro de vista. Foi então que localizaram o Corolla Cross branco de Andréa e abriram fogo. Ela havia deixado pouco antes a casa dos pais. A vítima foi atingida no tórax e no abdômen e morreu ainda no local.

A acusação usou como base laudos periciais e imagens de câmeras de segurança privadas e da Prefeitura. O documento apontou que os policiais agiram com dolo eventual ao efetuarem os disparos sem confirmar de que se tratava do carro perseguido.

Dessa forma, segundo o MPRJ, os agentes assumiram “o risco de atingir uma pessoa sem relação com os fatos”. Os tiros atingiram a traseira do veículo e foram efetuados de surpresa, o que impediu qualquer defesa da médica.

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“A pedido do GAESP/MPRJ, a Justiça determinou o afastamento dos policiais das atividades operacionais e do policiamento ostensivo, além da suspensão do porte funcional de arma. Os dois deverão permanecer em funções internas e estão proibidos de manter contato com testemunhas e familiares da vítima ou de se aproximar deles a menos de 300 metros”, afirmou o Ministério Público do Rio em nota.

Com 32 anos de carreira, Andréa era ginecologista e cirurgiã, com atuação focada no tratamento de endometriose. Ela publicava com frequência nas redes sociais informações sobre a doença, além da rotina de atendimentos. “Eu resolvi que isso seria um desafio para ajudar as mulheres. A importância da dor, valorizar a dor das mulheres. A endometriose é uma patologia atual”, disse a médica em vídeo de 2024.