MPF vai investigar entrega de teatro federal para grupo evangélico

O Ministério Público Federal do Rio abriu procedimento para apurar a decisão da direção do Centro de Artes Cênicas da Funarte de ceder o Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio, para um grupo teatral evangélico.

A cessão do espaço para o grupo Jeová Nissi Alvim foi revelada por VEJA na quinta, 3. O MPF já decidiu ouvir o presidente da Funarte, Miguel Proença, sobre o destino do teatro, um dos que pertencem à fundação, que é subordinada ao Ministério da Cidadania.

A entrega do teatro para o Jeová Nissi consta do Projeto de Revitalização da Rede Federal de Teatros.