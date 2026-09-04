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Brasil

MPF rejeita arquivar investigação que levou a PF a cumprir mandado contra ex-nora de Lula

Para o órgão, eventuais ações cíveis decorrentes das apurações criminais da Operação Coffee Break, que mirou Carla Trindade, devem seguir

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 16h52
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Operação da PF contra ex-nora de Lula foi vazada em Brasília a investigados na véspera das buscas e prisões, revela documento do STJ; caso preocupa o Planalto (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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MPF rejeita arquivar investigação que levou a PF a cumprir mandado contra ex-nora de Lula Priorizar nos meus resultados Google

O MPF rejeitou, nesta semana, arquivar uma investigação sobre o caso de corrupção que levou a Polícia Federal a cumprir mandados contra Carla Ariane Trindade, ex-nora de Lula, por suspeitas de lobby no governo.

A chamada Operação Coffee Break já acumula diferentes fases e mira um esquema de desvio de verbas públicas envolvendo a venda de kits de robótica em municípios de São Paulo.

O caso envolve o empresário André Gonçalves Mariano, dono da Life Tecnologia Educacional, e Kalil, um dos irmãos Bittar conhecidos pelas relações de amizade e de negócios com os Lula da Silva, a partir do filho do presidente Fábio Luís.

Recentemente, uma decisão do STJ, revelada pelo SBT, mostrou que a operação da PF contra esses alvos foi vazada misteriosamente em Brasília a alguns personagens.

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Segundo o inquérito, às vésperas da ação policial, o investigadores tiveram uma intensa troca de mensagens que resultou em pedidos para apagar conteúdos sensíveis dos celulares e na fuga de um dos investigados que teria sido preso se não tivesse sido alertado.

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“Tais fatos são robustecidos pela circunstância de que Marin (ex-secretário de uma das prefeituras citadas no esquema) não foi localizado nos endereços previamente identificados, com indícios de abandono e retirada às pressas de pertences, tendo permanecido foragido até a concessão da ordem para a expedição de contramandado de prisão”, diz o documento do STJ.

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O material colhido pela PF sobre a investigação ainda está em sigilo e desperta forte apreensão no gabinete do presidente Lula, em Brasília. Há o receio de que a revelação das conversas da ex-nora do presidente gere estragos eleitorais ao mandatário, segundo relatos de um interlocutor do Planalto.

No caso em questão, embora tenha havido uma sugestão inicial para o arquivamento do processo na esfera cível, o MPF decidiu rejeitar o encerramento do caso.

O argumento do órgão é de que há a necessidade de monitorar os desdobramentos criminais do caso — que pode avançar com candidatos a delator — e aproveitar as provas colhidas pela Polícia Federal antes de definir as punições por improbidade administrativa, por exemplo.

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Assim, o procedimento continuará ativo para garantir que os envolvidos sejam devidamente responsabilizados após a conclusão das perícias e denúncias penais.

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