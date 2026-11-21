MPF quer saber como urna funerária do Marajó foi para casa de leilões da Alemanha
Inquérito civil vai apurar se origem do item é verdadeira e se houve autorização para saída do Brasil
O MPF abriu um inquérito civil para tentar descobrir como uma urna funerária supostamente originária do Marajó foi parar em uma casa de leilões da Alemanha. O objetivo é descobrir se a origem do item é verdadeira e se a saída do Brasil foi autorizada.
Um ofício foi enviado para a superintendência do Iphan no Pará pedindo uma manifestação técnica sobre a natureza arqueológica e a possível origem marajoara da urna.
O MPF também quer que o órgão informe se há registros sobre eventual autorização de saída da peça do Brasil e sobre a data de exportação, procedência e o histórico de aquisição.