O MPF abriu um inquérito civil para tentar descobrir como uma urna funerária supostamente originária do Marajó foi parar em uma casa de leilões da Alemanha. O objetivo é descobrir se a origem do item é verdadeira e se a saída do Brasil foi autorizada.

Um ofício foi enviado para a superintendência do Iphan no Pará pedindo uma manifestação técnica sobre a natureza arqueológica e a possível origem marajoara da urna.

O MPF também quer que o órgão informe se há registros sobre eventual autorização de saída da peça do Brasil e sobre a data de exportação, procedência e o histórico de aquisição.