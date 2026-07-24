🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

MPF nega acordo a homem que surtou em voo da Latam: ‘Todo mundo vai junto para o inferno!’

Caso ocorreu no ano passado, numa rota operada pela companhia aérea entre Palmas, no Tocantins, e Guarulhos, em São Paulo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 14h30 | Atualizado em 24 jul 2026, 15h12
Avião da LATAM decola do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo
Passageiros de um voo da Latam viveram momentos de terror no ano passado (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Continua após publicidade
MPF nega acordo a homem que surtou em voo da Latam: ‘Todo mundo vai junto para o inferno!’ Priorizar nos meus resultados Google

Em agosto do ano passado, os passageiros do voo da Latam 3395, que fazia a rota entre Palmas, no Tocantins, e Guarulhos, em São Paulo, viveram momentos de terror quando um homem, em plena decolagem, tirou o cinto de segurança, levantou e começou a gritar:

“Todo mundo vai junto para o inferno!”

O caso, digno de cinema, deu origem a um inquérito no MPF por crimes de resistência, desacato e atentado contra a segurança do transporte aéreo. Recentemente, o órgão rejeitou uma proposta de acordo de não persecução penal por entender que os crimes foram cometidos pelo sujeito com uso de violência.

Não é para menos, os relatos daquela viagem assustadora não pararam nos gritos e ameaças do homem.

Siga
Continua após a publicidade

Depois de levantar, ele seguiu até o banheiro, no fundo da aeronave e começou a dar socos e chutes nas portas, “causando barulho intenso e assustador”.

“O denunciado agrediu comissários com ‘ombradas’, o que exigiu sua imobilização à força”, registra o processo. “Durante a contenção, ele tentou morder uma comissária, desferiu chutes nela e em outro tripulante, e cuspiu em um passageiro que filmava a ação”, segue o documento obtido pelo Radar.

Continua após a publicidade

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Segundo o MPF, já em solo, o homem se recusou a sair do avião e passou a ofender os policiais federais que foram atender a ocorrência com palavras de baixo calão, oferecendo resistência ativa à prisão, agredindo os agentes com chutes e cabeçadas, o que tornou necessário o uso de uma pistola de choque (Taser) para encerrar o caso.

Continua após a publicidade

A denúncia contra o homem foi recebida pela Justiça no fim do ano passado. A defesa dele alega que ele sofreu um surto psicótico, fruto do uso de fortes remédios controlados. Um laudo foi apresentado para atestar que ele sofreria de Transtorno de Ansiedade Generalizada.

Os advogados do homem também questionaram a narrativa de que o réu teria agido com violência contra os presentes, afirmando que ele não teve a intenção de agredir ninguém, que a tripulação não apresentou lesões e que o réu estava apenas se debatendo e tentando se autolesionar (batendo a cabeça na poltrona e na parede da aeronave), e que os movimentos desordenados não foram ataques direcionados aos policiais ou tripulantes.

Continua após a publicidade

O caso segue na Justiça.

Publicidade
TAGS:
Ministério Público Federal (MPF)
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).