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MPF nega acordo à ex-secretária do governo Bolsonaro que postou fake news sobre Lava-Jato

Sandra Terena acusou procuradora de sugerir 'forjar provas' contra ex-presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 08h30 | Atualizado em 8 jul 2026, 08h38
Estátua da Justiça, uma figura feminina vendada segurando uma espada horizontalmente, em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, com colunas curvas de mármore branco ao fundo
Fachada do Supremo Tribunal Federal  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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O Ministério Público Federal (MPF) descartou fechar um acordo de não persecução penal com a jornalista Sandra Terena, ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher no governo Jair Bolsonaro.

Terena é ré por calúnia contra a procuradora Monique Cheker, após afirmar que ela “sugeriu forjar provas para tentar incriminar” o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ex-secretária se baseou nas conversas de procuradores da Lava Jato que foram obtidas pelo hacker Walter Delgatti em 2019 e depois recuperadas pela Operação Spoofing.

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Ela fez referência a um diálogo de 2015 no qual Cheker comentava o julgamento de Bolsonaro, então deputado federal, por pesca ilegal.

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Relembre o caso

O ex-presidente foi denunciado pelo MPF por ter sido flagrado pescando em uma área proibida em Angra dos Reis, mas a acusação foi rejeitada pela Segunda Turma do STF.

Quando o julgamento já indicava pela rejeição da denúncia, Cheker relatou aos colegas ter encontrado um professor da UERJ que se dispôs a elaborar um parecer sobre o caso.

Sandra Terena escreveu, em uma matéria publicada em 2019, que a procuradora “encomendaria um parecer técnico, já sabendo o resultado, com objetivo claro de incriminar, ainda em 2015, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro”.

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Para o MPF, contudo, “o trecho exposto e utilizado pela jornalista não condiz com a chamada sensacionalista da reportagem por ela redigida”.

Não teria ocorrido uma tentativa de “forjar provas para incriminar”, mas “sim o reforço de uma tese defendida pelo Parquet federal de que o dano a uma estação ecológica – no caso, a ESEC Tamoios – não tem relação com a quantidade de peixes”.

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O MPF já havia rejeitado o ANPP ao apresentar a denúncia, por considerar que ele seria ” insuficiente para a reprovação e a prevenção do crime”.

A Defensoria Pública da União (DPU), responsável pela defesa de Terena, recorreu dessa decisão. O entendimento, contudo, foi mantido pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

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