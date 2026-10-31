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Brasil

MPF monitora ‘grave crise humanitária’ vivida por povo indígena em Minas Gerais

Órgão diz ter registrado 'alta mortalidade infantil, racismo institucional e deficiências no saneamento e na saúde' do Povo Maxakali

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 18h01
Vista aérea de uma pequena comunidade rural com casas simples de telhado marrom e paredes de barro, em terreno árido. Ao fundo, vastas colinas verdes sob céu parcialmente nublado. Um carro branco está estacionado perto de uma das casas.
 (./Divulgação)
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O MPF abriu um procedimento, nesta semana, para monitorar ações ordenadas pela Justiça para combater a severa “crise humanitária” enfrentada pelo Povo Maxakali — autodenominado Tikmũ’ũn, que significa “nós” –, no Vale do Mucuri, interior de Minas Gerais.

A demanda judicial envolve a União, a Funai, o Estado de Minas Gerais e municípios de Bertópolis, Ladainha, Santa Helena de Minas e Teófilo Otoni num esforço para eliminar problemas como a “alta mortalidade infantil, racismo institucional e deficiências no saneamento e na saúde” do Povo Maxakali.

Segundo o órgão, após o deferimento parcial de medidas liminares, a Justiça reconheceu a natureza estrutural do litígio e exigiu o acompanhamento contínuo do cumprimento dessas determinações.

Como parte do processo, foram expedidos ofícios para viabilizar a realização de audiências diretamente nas aldeias indígenas, assegurando a participação das lideranças locais e o suporte logístico necessário.

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Entre os problemas apontados pelo órgão, estão fatos graves como:

  1. Elevadísima taxa de mortalidade infantil no território indígena.
  2. Baixíssima expectativa de vida da população Maxakali.
  3. Racismo institucional estrutural presente na atuação e nos serviços públicos.
  4. Barreiras étnicas e linguísticas no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
  5. Falta de fornecimento regular de água potável para as comunidades.
  6. Falta de autonomia hídrica nas escolas estaduais e municipais indígenas, o que provoca a sobrecarga e o esvaziamento dos sistemas de captação das aldeias.
  7. Insegurança alimentar e desabastecimento, decorrentes do provimento irregular de insumos e da falta de execução culturalmente adequada do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
  8. Ocorrência de atos de discriminação, racismo institucional e omissão de assistência por profissionais de saúde na UPA de Teófilo Otoni e no Hospital Santa Rosália.
  9. Falta de capacitação intercultural em direitos humanos e desrespeito aos saberes tradicionais de cura por parte dos profissionais do SUS regional.
  10. Inadequação do fluxo de regulação e demora no acolhimento de urgência para internação de pacientes indígenas graves, com foco crítico na população infantil.
  11. Concessão de altas hospitalares prematuras, ocorridas antes da cura clínica e epidemiológica completa dos pacientes.
  12. Falta de suporte logístico de transporte e de acompanhante indígena na rede de média e alta complexidade.
  13. Vulnerabilidade extrema, exploração econômica e violência de gênero contra mulheres e famílias indígenas.
  14. Vácuo de atendimento e desproteção no âmbito da rede socioassistencial descentralizada (SUAS) regional.
  15. Inoperância por falta de equipamentos e mobiliário básico na Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da Aldeia Verde, em Ladainha.
  16. Necessidade de reformas e ampliação estrutural nas UBSIs de Água Boa, Pradinho e Escola Floresta.
  17. Óbitos e acidentes recorrentes por descargas atmosféricas (raios) nas aldeias, decorrentes de erros de engenharia nos sistemas intraterritoriais de para-raios.
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