MPF investiga venda de mercúrio a garimpeiros da Amazônia por meio do TikTok

O MPF abriu, nesta semana, um inquérito para investigar a responsabilidade do TikTok na comercialização irregular de mercúrio no Brasil.

A investigação foca em perfis de usuários que utilizam a plataforma para oferecer o produto diretamente a garimpeiros na Amazônia, ignorando as restrições ambientais e sanitárias previstas em lei.

O órgão destaca que a substância é altamente tóxica e tem provocado danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde dos povos indígenas e de comunidades que vivem nas proximidades de garimpos clandestinos.

O MPF também questiona se eventuais falhas nos sistemas de moderação da rede social permitem a promoção de conteúdos ilícitos e o direcionamento de usuários para negociações privadas.