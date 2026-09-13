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Brasil

MPF investiga ‘proselitismo religioso abusivo’ e invasões em terra indígena na Amazônia

O objetivo de procedimento do órgão é proteger povos indígenas isolados de diferentes riscos

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 12h01
Terra Indigena Vale do Javari – 28.11.2018 - Contatados na primeira metade do seculo 20, os Kanamari estao presentes em quatro areas na TI Vale do Javari: no rio Itacoai, onde esta a maioria das aldeias, no Medio Javari, no rio Curuca, e no rio Jutai. A Terra Indigena Vale do Javari esta na jurisdicao de quatro municipios do Amazonas: Atalaia do Norte, onde fica a maior area, Benjamim Constant, Jutai e São Paulo de Olivenca, localizados no Alto Rio Solimoes. Dentro dessa regiao estima-se que a populacao Kanamari seja de 1600 indios, uma media de 200 pessoas em cada aldeia. A falta de assistencia a saude, a educacao e ameaças de território sao os principais problemas que permeiam a vida dos indigenas. Na foto vista aerea do rio Itacoai na Terra Indigena Vale do Javari. Foto: Bruno Kelly/Amazonia Real.
TERRAS INDÍGENAS Vale do Javari: aldeias isoladas e resiliência às invasões (BrunoKelly/Divulgação)
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MPF investiga ‘proselitismo religioso abusivo’ e invasões em terra indígena na Amazônia Priorizar nos meus resultados Google

O MPF investiga a presença de invasores na Terra Indígena Vale do Javari, na Amazônia. Um procedimento aberto pelo órgão na semana passada aponta a existência de “proselitismo religioso abusivo, ingresso desautorizado de estrangeiros, turistas e financiadores externos na Terra Indígena Vale do Javari”.

“Tais invasões ocorrem notadamente na Aldeia Paraná (Alto Rio Ituí), habitada pelo povo indígena Marubo, que integra território compartilhado por indígenas com intensa relações com a sociedade envolvente, indígenas de recente contato e indígenas isolados”, diz o PMF.

O objetivo é proteger povos indígenas isolados de diferentes riscos, como “fatores biológicos, sanitários e de assédio cultural aos povos indígenas em isolamento e de recente contato que habitam o mesmo território”.

Segundo o órgão, a comunidade “relata impactos negativos profundos sobre as tradições, valores culturais, ervas medicinais, cantos narrados, pajelanças e harmonia social das comunidades locais, e que esses ingressos ocorrem sem autorização ou notificação à Funai, à Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari (FPE/VJ) ou ao sistema de saúde indígena, gerando graves riscos epidemiológicos”.

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