MPF investiga ‘proselitismo religioso abusivo’ e invasões em terra indígena na Amazônia

O MPF investiga a presença de invasores na Terra Indígena Vale do Javari, na Amazônia. Um procedimento aberto pelo órgão na semana passada aponta a existência de “proselitismo religioso abusivo, ingresso desautorizado de estrangeiros, turistas e financiadores externos na Terra Indígena Vale do Javari”.

“Tais invasões ocorrem notadamente na Aldeia Paraná (Alto Rio Ituí), habitada pelo povo indígena Marubo, que integra território compartilhado por indígenas com intensa relações com a sociedade envolvente, indígenas de recente contato e indígenas isolados”, diz o PMF.

O objetivo é proteger povos indígenas isolados de diferentes riscos, como “fatores biológicos, sanitários e de assédio cultural aos povos indígenas em isolamento e de recente contato que habitam o mesmo território”.

Segundo o órgão, a comunidade “relata impactos negativos profundos sobre as tradições, valores culturais, ervas medicinais, cantos narrados, pajelanças e harmonia social das comunidades locais, e que esses ingressos ocorrem sem autorização ou notificação à Funai, à Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari (FPE/VJ) ou ao sistema de saúde indígena, gerando graves riscos epidemiológicos”.

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