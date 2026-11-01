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Brasil

MPF investiga desvio de telas do acervo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco

Segundo o órgão, artigos continham representações dos instrumentos ligados ao suplício e à crucificação de Jesus Cristo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 12h01
Fachada barroca ornamentada em tons de ocre, com esculturas e portas verdes, ladeada por edifícios brancos de janelas arqueadas e telhados de cerâmica, sob céu azul com nuvens esparsas
 (Salvador/Divulgação)
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MPF investiga desvio de telas do acervo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco Priorize VEJA no Google

O MPF abriu recentemente um inquérito na Bahia para investigar o suposto desvio de telas contendo representações dos instrumentos ligados ao suplício e à crucificação de Jesus Cristo, integrantes do acervo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco.

A igreja localizada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. “Erguida entre os séculos XVII e XVIII, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco possui fachada em pedra arenito lavada e decorada em altos-relevos e é o único exemplar no Brasil que remete ao barroco espanhol. O projeto é de Gabriel Ribeiro, considerado um dos introdutores do barroco no Brasil. No teto, encontram-se pinturas criadas por Franco Velasco. O local também abriga o único conjunto de azulejaria portuguesa que representa a cidade de Lisboa, em Portugal, antes do terremoto de 1755”, diz o site da Prefeitura de Salvador.

“Seu interior foi reformado no século XIX, substituindo-se a decoração original barroca por altares neoclássicos, considerados a obra do mestre José de Cerqueira Torres. O conjunto foi tombado pelo Iphan, classificado como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo e faz parte do Centro Histórico de Salvador, que hoje é Patrimônio da Humanidade”, segue o mesmo texto.

Ao abrir o inquérito, a procuradora da República Vanessa Cristina Gomes cita a necessidade de novas diligências para aprofundar e concluir as investigações.

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