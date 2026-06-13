MPF investiga denúncia de assédio moral no Hospital das Forças Armadas

O renomado Hospital das Forças Armadas, em Brasília, está no centro de uma investigação do Ministério Público Federal envolvendo denúncias de assédio moral e ameaças supostamente praticadas por um alto oficial.

Segundo o inquérito aberto nesta semana, os investigadores receberam denúncias de “suposta prática de assédio moral no âmbito do Hospital das Forças Armadas, praticado, em tese, pela chefe titular da Central de Material e Esterilização” da unidade.

“A representante relata restrições na concessão de licença capacitação, ameaça de remoção de setor e de punição em razão de atestados médicos, desvio de finalidade em avaliações funcionais, bem como alegações de violação de sua privacidade”, diz o órgão.

A apuração terá duração de até um ano e está sob os cuidados do procurador da República Roberto Carvalho.

Continua após a publicidade