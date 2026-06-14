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Brasil

MPF investiga crimes ambientais envolvendo imóvel do clã Vorcaro na Bahia

Caso envolve clube 'pé na areia' na praia de Arraial d'Ajuda

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 14h01
Fachada da sede do Banco Master, de Daniel Vorcaro, em São Paulo
Fachada da sede do Banco Master, de Daniel Vorcaro, em São Paulo (Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)
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MPF investiga crimes ambientais envolvendo imóvel do clã Vorcaro na Bahia Priorize VEJA no Google

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar crimes ambientais envolvendo um beach club da família de Daniel Vorcaro próximo a Trancoso, na Bahia.

O imóvel “pé na areia” já foi bloqueado nas investigações da corrupção do Master e está registrado em nome da empresa Milo Investimentos, cujo dono é Henrique Vorcaro, pai do banqueiro.

Segundo o órgão, o objetivo da investigação é “apurar supostas irregularidades e possíveis crimes ambientais em área de restinga, em imóvel alvo de sequestro judicial no âmbito da operação Compliance Zero”.

Além de abrir o procedimento, os investigadores determinaram a expedição de ofício ao proprietário do empreendimento para que adote as medidas necessárias para regularizar o imóvel perante o IPHAN e SPU, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis.

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