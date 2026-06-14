MPF investiga crimes ambientais envolvendo imóvel do clã Vorcaro na Bahia

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar crimes ambientais envolvendo um beach club da família de Daniel Vorcaro próximo a Trancoso, na Bahia.

O imóvel “pé na areia” já foi bloqueado nas investigações da corrupção do Master e está registrado em nome da empresa Milo Investimentos, cujo dono é Henrique Vorcaro, pai do banqueiro.

Segundo o órgão, o objetivo da investigação é “apurar supostas irregularidades e possíveis crimes ambientais em área de restinga, em imóvel alvo de sequestro judicial no âmbito da operação Compliance Zero”.

Além de abrir o procedimento, os investigadores determinaram a expedição de ofício ao proprietário do empreendimento para que adote as medidas necessárias para regularizar o imóvel perante o IPHAN e SPU, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis.