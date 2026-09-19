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Brasil

MPF investiga contrato do governo Lula com ONG ligada ao PT na Terra Yanomami

Contrato de R$ 15,8 milhões para coleta de lixo em terra indígena foi assinado com entidade ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 10h01
Em praticamente todos os indicadores de saúde, as crianças indígenas estão em desvantagem
Em praticamente todos os indicadores de saúde, as crianças indígenas estão em desvantagem (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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MPF investiga contrato do governo Lula com ONG ligada ao PT na Terra Yanomami Priorizar nos meus resultados Google

O MPF abriu um inquérito, nesta semana, para investigar um contrato do governo Lula com uma ONG do ABC Paulista, que teria recebido 15,8 milhões de reais para realizar a coleta de lixo na Terra Yanomami, na Amazônia.

A entidade em questão — Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários –, segundo o órgão, tem sede no subsolo do Sindicato dos Metalúrgicos e é historicamente ligada ao partido de Lula, o PT.

A bolada milionária teria sido paga de uma só vez à entidade historicamente pelo Ministério do Trabalho, chefiado pelo petista Luiz Marinho, que também é do ABC Paulista.

Entre o porão do sindicato e as aldeias na terra Yanomami, são mais de 3.000 quilômetros de distância.

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Maior reserva indígena do Brasil, a Terra Yanomami possui características tão desafiadoras, que só as Forças Armadas e órgãos de controle e policiamento conseguem operar na região, com elevados custos de logística para deslocamentos de helicópteros, barcos e aviões de pequeno porte.

As razões para que uma ONG vinculada ao petismo fosse escolhida para esse trabalho complexo e milionário estão na mira dos investigadores.

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