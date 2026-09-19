MPF investiga contrato do governo Lula com ONG ligada ao PT na Terra Yanomami

O MPF abriu um inquérito, nesta semana, para investigar um contrato do governo Lula com uma ONG do ABC Paulista, que teria recebido 15,8 milhões de reais para realizar a coleta de lixo na Terra Yanomami, na Amazônia.

A entidade em questão — Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários –, segundo o órgão, tem sede no subsolo do Sindicato dos Metalúrgicos e é historicamente ligada ao partido de Lula, o PT.

A bolada milionária teria sido paga de uma só vez à entidade historicamente pelo Ministério do Trabalho, chefiado pelo petista Luiz Marinho, que também é do ABC Paulista.

Entre o porão do sindicato e as aldeias na terra Yanomami, são mais de 3.000 quilômetros de distância.

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Maior reserva indígena do Brasil, a Terra Yanomami possui características tão desafiadoras, que só as Forças Armadas e órgãos de controle e policiamento conseguem operar na região, com elevados custos de logística para deslocamentos de helicópteros, barcos e aviões de pequeno porte.

As razões para que uma ONG vinculada ao petismo fosse escolhida para esse trabalho complexo e milionário estão na mira dos investigadores.