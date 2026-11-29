A realização de um festival de música eletrônica em um território quilombola, em Florianópolis, está na mira do MPF. O órgão apontou desrespeito aos usos socioambientais e culturais do território e quer apurar responsabilidades.

A rave ocorreu em dezembro de 2025 e gerou “intensa emissão sonora, grande aglomeração de pessoas e instalação de infraestrutura pesada”, segundo o MPF.

O uso do local foi cedido pela associação responsável a partir do pagamento de 5. 000 reais.

Para o MPF, houve o descumprimento dos cinco eixos previstos na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola:

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integridade territorial, usos, manejo e conservação ambiental produção sustentável e geração de renda, soberania alimentar e segurança nutricional ancestralidade, identidade e patrimônio cultural educação e formação voltadas à gestão territorial e ambiental organização social para a gestão territorial e ambiental

O inquérito vai apurar a responsabilidade individual e coletiva dos membros da comunidade quilombola em autorizar a festa.