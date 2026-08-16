MPF investiga anúncio de repasse milionário do governo Lula para obra parada na Bahia

O Ministério Público Federal na Bahia abriu, na semana passada, um inquérito para investigar um repasse de 35 milhões de reais anunciado pelo governo Lula, durante uma agenda do petista em Salvador, para uma obra na Universidade Federal da Bahia.

O caso envolve a construção do prédio da Escola Politécnica, uma obra que está paralisada desde 2016.

No primeiro semestre, preste a entrar em campanha, Lula cumpriu agenda na Bahia e anunciou a liberação de verbas para retomar o empreendimento, rejeitado até pela comunidade acadêmica, que defende o investimento na estrutura já existente da federal, não numa ampliação.

O inquérito, segundo o órgão, mira “irregularidades” no aporte anunciado a partir do programa Novo PAC Universidades”