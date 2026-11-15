MPF investiga agente da Abin que meteu atestado e foi fazer bico na iniciativa privada

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar um agente da Agência Brasileira de Inteligência, a Abin.

Segundo investigadores, o agente do serviço secreto brasileiro pediu um atestado por problemas de saúde, mas foi flagrado trabalhando, de modo remunerado, em outra atividade privada.

A investigação contra o 007 brasileiro tem o objetivo de apurar se houve crime de improbidade administrativa no bico feito pelo servidor.

Ou, nas palavras do MPF, no “exercício de atividade privada remunerada incompatível com o afastamento para o tratamento da própria saúde”.