MPF fará pente-fino contra homenagens a apoiadores da ditadura em edifícios no RS

O MPF no Rio Grande do Sul abriu um inquérito, na semana passada, para investigar a existência de espaços que ainda lembrem a memória de pessoas que colaboraram com o regime militar no estado.

A investigação, segundo o órgão, mira “a existência de instituições, escolas, edifícios e logradouros públicos, no estado do Rio Grande do Sul com nomes de agentes públicos ou particulares que notoriamente tenham tido comprometimento com a prática de graves violações de direitos humanos durante o período da ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1985)”.

A ideia é buscar medidas para que haja alteração na nomenclatura.