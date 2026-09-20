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Brasil

MPF fará pente-fino contra homenagens a apoiadores da ditadura em edifícios no RS

Inquérito foi aberto na semana passada pelo órgão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 16h01
Uma das celas do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), no Rio de Janeiro, usado como local de tortura e morte de presos políticos durante a ditadura militar
Órgão quer tirar nomes de apoiadores da ditadura de prédios e instituições no estado (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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O MPF no Rio Grande do Sul abriu um inquérito, na semana passada, para investigar a existência de espaços que ainda lembrem a memória de pessoas que colaboraram com o regime militar no estado.

A investigação, segundo o órgão, mira “a existência de instituições, escolas, edifícios e logradouros públicos, no estado do Rio Grande do Sul com nomes de agentes públicos ou particulares que notoriamente tenham tido comprometimento com a prática de graves violações de direitos humanos durante o período da ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1985)”.

A ideia é buscar medidas para que haja alteração na nomenclatura.

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