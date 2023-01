MPF denuncia mais 225 pessoas por participação em atos antidemocráticos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta segunda-feira mais 225 envolvidos nos atos antidemocráticos que levaram às invasões do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa é sexta leva de denúncias apresentadas pela PGR, chegando ao total de 479 de acusados, que estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal, após a audiência de custódia e a decretação das prisões preventivas. Eles são acusados de incitação ao crime e de associação criminosa

De acordo com as denúncias, os focos de bolsonaristas apresentavam “evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência” dos extremistas, os quais defendiam a tomada do poder. O subprocurador-geral Frederico Santos pede a condenação dos envolvidos e que paguem indenização. “Ao menos em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados”, alega.