MPF dá 30 dias para TikTok bloquear perfis que vendem mercúrio ao garimpo na Amazônia

O MPF deu 30 dias para o TikTok tirar do ar um conjunto de três contas de usuários que usam a plataforma para o comércio ilegal de mercúrio a garimpeiros na Amazônia. Juntos, os perfis têm 108 publicações que acumulam mais de 5,8 milhões de reproduções.

O órgão emitiu uma recomendação oficial à empresa ByteDance, responsável pela plataforma. O objetivo é interromper a venda ilegal de mercúrio líquido em seu sistema.

A investigação identificou perfis coordenados que promovem a substância para o garimpo ilegal, “causando graves danos ambientais e riscos à saúde humana”, diz o órgão.

O documento exige a exclusão imediata de contas específicas e a implementação de filtros preventivos contra termos como “azougue” e “quicksilver”.

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O órgão destaca que a plataforma tem o dever de vigilância e deve coibir anúncios que facilitem crimes ambientais e a contaminação de ecossistemas.

Caso a empresa não adote medidas de moderação e transparência no prazo de 30 dias, poderá enfrentar ações judiciais e sanções administrativas.

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“Essa iniciativa faz parte de um esforço maior para combater a circulação clandestina de minérios e proteger direitos fundamentais de comunidades tradicionais”, diz o MPF.