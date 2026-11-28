O MPF abriu um inquérito civil para apurar um possível viés racial na revista de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Em junho, já havia sido instaurado um procedimento para analisar a suspeita, a partir do relato de um passageiro que considerou ter sido submetido a um tratamento humilhante.

Depois, contudo, uma nova representação foi apresentada, de uma mulher que foi selecionada para a inspeção duas vezes em um intervalo de quatro dias. Em uma dessas ocasiões, outra mulher negra também foi selecionada imediatamente antes.

Diligências iniciais reforçaram a suspeita de discriminação, e novas medidas serão adotadas.