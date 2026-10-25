MPF apura se banco não está respeitando uso de nome social

O Ministério Público Federal do Acre (MPF-AC) abriu um procedimento administrativo para analisar a suspeita de que um dos maiores bancos do país não está respeitando o uso de nome social.

O processo foi aberto a partir de uma notícia de fato que relatou as supostas violações ao direito.

No ano passado, o MPF recomendou ao Banco Central do Brasil a fiscalização ativa sobre o tema e uma articulação com os bancos para coibir esse tipo de violação.

A autarquia acatou a recomendação e implementou medidas de acompanhamento das instituições financeiras.