O Ministério Público Federal de Pernambuco abriu um inquérito civil para investigar uma denúncia de que uma rede de farmácias criou filas separadas para beneficiários do programa Farmácia Popular.

Segundo uma reclamação recebida pelo órgão, após ampliação dos remédios oferecidos gratuitamente, a empresa teria criado duas filas, com os clientes pagantes recebendo atendimento mais rápido.

O MPF solicitou ao Procon que encaminhe cópias de eventuais denúncias, reclamações ou representações recebidas nos últimos dois anos que tratem dessa situação.

O órgão também quer saber se houve recusa de fornecimento de medicamentos ou alegada falta de estoque para o programa, mesmo quando o produto estava disponível para venda particular.

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Também foi enviado ofício à ouvidoria do Farmácia Popular, vinculada ao Ministério da Saúde, para saber se houve denúncias do mesmo teor e, em caso positivo, quais providências foram tomadas.